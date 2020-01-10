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Олимпиада-2020 в Токио

Бах: деньги для МОК не являются самоцелью, организация соблюдает политический нейтралитет

С 2017 по 2020 год МОК потратит более $500 млн на поддержку национальных олимпийских комитетов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не ставит перед собой цель получить сверхприбыль от своей деятельности, в которой организация придерживается политического нейтралитета. Об этом на 135-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне заявил глава МОК Томас Бах.

"Наша модель солидарности не продается, - говорит Бах. - Для нас деньги - не самоцель, а средство достижения нашей миссии".

"Мы можем выполнить нашу миссию только при соблюдении политического нейтралитета. Мы нейтральны во всех отношениях", - добавил он.

С 2017 по 2020 год МОК потратит более $500 млн на поддержку национальных олимпийских комитетов в соответствии с реализацией программ Олимпийской солидарности.

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Олимпиада-2020 в Токио
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