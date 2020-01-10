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Олимпиада-2020 в Токио

МОК назвал число боксеров, которые выступят на Олимпиаде в Токио

В соревнованиях примут участие 289 спортсменов
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© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) озвучил число боксеров, которые выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Глава целевой группы по организации олимпийского турнира по боксу Моринари Ватанабэ, выступая на сессии МОК в Лозанне, сообщил, что в соревнованиях примут участие 100 женщин и 189 мужчин.

МОК взял на себя задачу по организации боксерского турнира на Играх в Токио в связи с дисквалификацией Международной ассоциации бокса (AIBA).

В мужской части соревнований медали будут разыграны в восьми весовых категориях, в женской - в пяти. Ватанабэ отметил, что в будущем МОК будет стремиться к тому, чтобы добиться гендерного равенства в боксерском олимпийском турнире.

Участники токийского турнира определятся по итогам квалификационных соревнований, которые пройдут с января по май 2020 года.

Ватанабэ также отметил, что на Игры в Токио не будут приглашены судьи, работавшие на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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