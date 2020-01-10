Более 150 саночников выступят на чемпионате мира в Сочи

СОЧИ, 10 января. /ТАСС/. Спортсмены более чем из 20 стран подали заявки на участие в чемпионате мира по санному спорту 2020 года, который пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

"Сочи примет первый в истории России чемпионат мира по санному спорту. Соревнования будут проходить на санно-бобслейной трассе "Санки" в Красной Поляне с 14 по 16 февраля. Заявки на участие в турнире подали более 150 саночников, представляющие более чем 20 стран", - говорится в сообщении.

Во время соревнований будет разыграно семь комплектов наград. Подготовка к соревнованиям ведется Федерацией санного спорта России при взаимодействии с Министерством спорта РФ и администрацией Краснодарского края. В дни чемпионата для гостей будет организована бесплатная парковка, кроме того, каждые полчаса от Красной Поляны будут курсировать бесплатные шаттлы.

Сочи получил право на проведение чемпионата мира летом 2016 года. Ранее Россия не принимала мировые первенства по санному спорта.