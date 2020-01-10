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Кубок мира по биатлону

Биатлонистка Глазырина выиграла короткую индивидуальную гонку на Кубке IBU

Второе место заняла Евгения Павлова, третьей стала итальянка Алексия Рунггальдир
Екатерина Глазырина Евгений Тумашов/ТАСС
Описание
Екатерина Глазырина
© Евгений Тумашов/ТАСС

ТАСС, 10 января. Россиянка Екатерина Глазырина заняла первое место в короткой индивидуальной гонке, которая прошла на этапе Кубка IBU в Словакии.

Короткая индивидуальная гонка отличается от обычной дистанцией (12,5 км вместо 15 у женщин и 15 км вместо 20 - у мужчин), а также размером штрафа за промах - вместо минуты за каждый неудачный выстрел ко времени спортсмена прибавляется 45 секунд.

Глазырина на дистанции 12,5 км показала результат 36 минут 19,8 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха. Второе место заняла россиянка Евгения Павлова (+37,5; 0 промахов), третьей стала итальянка Алексия Рунггальдир (+40,6; 1). Виктория Сливко стала 12-й (+2.13,6; 2), Анна Никулина - 19-й (+2.52,6; 3), Ульяна Кайшева - 35-й (+4.07,4; 5), Наталья Гербулова - 43-й (+4.55,6; 5).

Мужская короткая индивидуальная гонка на этапе Кубка IBU в Словакии пройдет позднее в пятницу. Этап завершится в воскресенье двумя спринтерскими гонками.

Теги
Кубок мира по биатлону
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