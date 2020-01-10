Агент футболиста "Тоттенхэма" Эриксена прибыл в Милан для переговоров с "Интером"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Датский полузащитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Кристиан Эриксен может перейти в итальянский "Интер". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста телеканала Sky Sports Фабрицио Романо.

По информации источника, агент 27-летнего игрока прибыл в Милан, чтобы провести переговоры с представителями "Интера". Летом игрок станет свободным агентом.

В текущем сезоне Эриксен провел за клуб 24 матча в разных турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Помимо "Тоттенхэма", с которым в прошлом сезоне игрок дошел до финала Лиги чемпионов, Эриксен выступал за голландский "Аякс", став трехкратным чемпионом страны и обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов. Полузащитник четыре раза признавался футболистом года в Дании.

"Интер" лидирует в чемпионате Италии с 45 очками в 18 матчах.