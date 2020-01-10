Мотоциклист Сандерленд прекратил участие в "Дакаре" из-за перелома пяти позвонков

ТАСС, 10 января. Британский мотоциклист Сэм Сандерленд, выступающий на KTM, сошел с дистанции ралли-марафона "Дакар" из-за повреждения спины. Об этом сообщает пресс-служба ралли-марафона.

30-летний гонщик получил травму в четверг на пятом этапе. Британец наехал на травянистую кочку, упал с мотоцикла и сломал пять позвонков и лопатку.

"Боль от травмы не сравнится с болью разочарования. В борьбе за лидерство я полагал, что все под контролем, но поймал колесом насыпь, несколько раз перевернулся, сломал пять позвонков и лопатку. К счастью, операция мне не потребуется", - написал гонщик в своем аккаунте в Instagram.

Сандерленд в седьмой раз принимал участие в "Дакаре", он является победителем ралли 2017 года.

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участники гонки преодолеют 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Ралли-марафон "Дакар" завершится 17 января.