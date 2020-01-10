Скелетонистка Никитина одержала победу на этапе Кубка мира во Франции

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала золотую медаль на третьем этапе Кубка мира, который проходит на горнолыжном курорте Ла-Плань во Франции.

27-летняя Никитина по сумме двух заездов показала время 2 минуты 2,72 секунды. Второй стала австрийка Жанин Флок, третьей - немка Жаклин Лёллинг.

В прошедшем сезоне Никитина стала первой российской скелетонисткой, одержавшей победу в общем зачете Кубка мира. Она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, а также двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017).