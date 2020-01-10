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Зимние олимпийские виды спорта

Скелетонистка Никитина одержала победу на этапе Кубка мира во Франции

Второй стала австрийка Жанин Флок, третьей - немка Жаклин Лёллинг
Елена Никитина AP Photo/Hans Pennink
Описание
Елена Никитина
© AP Photo/Hans Pennink

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала золотую медаль на третьем этапе Кубка мира, который проходит на горнолыжном курорте Ла-Плань во Франции.

27-летняя Никитина по сумме двух заездов показала время 2 минуты 2,72 секунды. Второй стала австрийка Жанин Флок, третьей - немка Жаклин Лёллинг.

В прошедшем сезоне Никитина стала первой российской скелетонисткой, одержавшей победу в общем зачете Кубка мира. Она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, а также двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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Зимние олимпийские виды спорта
Тренер: скелетонистка Никитина победила на этапе КМ во Франции благодаря выносливости
По сумме двух заездов россиянка показала время 2 минуты 2,72 секунды
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