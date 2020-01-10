Саппоро, Солт-Лейк-Сити и Барселона заинтересованы в проведении зимней Олимпиады

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 января. /ТАСС/. Саппоро (Япония), Солт-Лейк-Сити (США) и Барселона (Испания) выразили желание провести зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. Об этом на 135-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава комиссии по выбору хозяев зимних Игр Октавиан Морариу.

Игры 2022 года пройдут в Пекине, 2026 года - в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Таким образом, три города могут быть рассмотрены для проведения зимней Олимпиады 2030 года.

Полгода назад МОК изменил процедуру выбора места проведения олимпийских соревнований. МОК отказался от практики заявочных кампаний, наиболее подходящий для проведения Игр вариант будет выбран путем диалога специальной комиссии МОК с заинтересованными в их проведении городами.

МОК также отменил правило, согласно которому столица Игр должна была избираться за семь лет до их проведения.