Российский теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе

ТАСС, 10 января. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе. Призовой фонд турнира составляет $1,47 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 22-летнего российского теннисиста, посеянного на турнире под вторым номером. Встреча началась в четверг, однако была перенесена на пятницу из-за дождя при счете 1:1 в первом сете. Рублев занимает в рейтинге ATP 23-е место, Эрбер - 65-е. В полуфинале, который пройдет позже в пятницу, Рублев встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

Рублев является победителем двух турниров ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

Турнир ATP в Дохе завершится 11 января.