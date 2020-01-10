{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Российский теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе

На стадии 1/4 финала россиянин победил француза Пьера-Юга Эрбера
Андрей Рублев AP Photo/Kamran Jebreili
Описание
Андрей Рублев
© AP Photo/Kamran Jebreili

ТАСС, 10 января. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе. Призовой фонд турнира составляет $1,47 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 22-летнего российского теннисиста, посеянного на турнире под вторым номером. Встреча началась в четверг, однако была перенесена на пятницу из-за дождя при счете 1:1 в первом сете. Рублев занимает в рейтинге ATP 23-е место, Эрбер - 65-е. В полуфинале, который пройдет позже в пятницу, Рублев встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

Рублев является победителем двух турниров ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

Турнир ATP в Дохе завершится 11 января.

Теги
ATP
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Тренер: скелетонистка Никитина победила на этапе КМ во Франции благодаря выносливости
По сумме двух заездов россиянка показала время 2 минуты 2,72 секунды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС