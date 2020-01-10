{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Александр Стельмах стал начальником команды футбольного клуба ЦСКА

На этом посту он сменил Сергея Якунчикова

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Александр Стельмах назначен на должность начальника команды московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту он сменил Сергея Якунчикова, который покинул клуб по собственному желанию.

"Мы благодарим Сергея Павловича за годы, проведенные в ПФК ЦСКА, и желаем ему успехов в дальнейшем", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее Стельмах работал заместителем директора стадиона ЦСКА "ВЭБ-Арена". Также он был начальником команды до конца 2008 года, когда главным тренером был Валерий Газзаев.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболист ЦСКА Нисимура на правах аренды перешел в "Портимоненсе"
Также армейский клуб покинул Лукас Сантос, вернувшийся в "Васко да Гама" в связи с истечением срока аренды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС