Александр Стельмах стал начальником команды футбольного клуба ЦСКА

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Александр Стельмах назначен на должность начальника команды московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту он сменил Сергея Якунчикова, который покинул клуб по собственному желанию.

"Мы благодарим Сергея Павловича за годы, проведенные в ПФК ЦСКА, и желаем ему успехов в дальнейшем", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее Стельмах работал заместителем директора стадиона ЦСКА "ВЭБ-Арена". Также он был начальником команды до конца 2008 года, когда главным тренером был Валерий Газзаев.