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Футбол в России

Газизов: приход Кашшаи является промежуточным успехом судейской реформы

В четверг РФС объявил о назначении венгра главой департамента судейства Российского футбольного союза

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Назначение венгра Виктора Кашшаи главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) можно считать промежуточным положительным результатом судейской реформы в российском футболе. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

В четверг РФС объявил о назначении Кашшаи, руководителем департамента инспектирования стал Сергей Фурса. Глава РФС Александр Дюков в ноябре анонсировал реформу судейства.

"Идут изменения в судействе, о которых говорил Александр Дюков, и назначение Кашаи является промежуточным достижением в этом вопросе. Я только поддерживаю это решение, я вижу, что предпринимаются необходимые для российского футбола шаги. Конечно, одно дело судить, а другое - руководить, так что загадывать о судьбе Кашшаи не будем. Но я вижу, что идет планомерное решение вопросов согласно плану", - сказал Газизов.

Ранее объединенный департамент судейства и инспектирования возглавлял Александр Егоров, он объявил об уходе со своего поста в конце декабря.

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