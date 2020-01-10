Вратарь Юрий Лодыгин покинул турецкий "Газиантеп"

ТАСС, 10 января. Российский голкипер Юрий Лодыгин покинул турецкий футбольный клуб "Газиантеп". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что 29-летний россиянин и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

"Нам бы хотелось поблагодарить Юрия Лодыгина за вклад в успехи нашего клуба. Желаем ему удачи в последующих этапах карьеры", - говорится в сообщении.

Лодыгин, имеющий также греческое гражданство, перешел в турецкую команду 2 августа 2019 года и провел в составе пять матчей, в которых пропустил десять голов.

Лодыгин с июля 2013 года по январь 2019 года выступал за петербургский "Зенит", в его составе он стал двукратным чемпионом России (2014/15, 2018/19), обладателем Кубка России (2015/16) и дважды - Суперкубка России (2015/16, 2016/17). Также он выступал за греческие "Ксанти", "Эордаикос" и "Олимпиакос". В составе национальной сборной России на счету Лодыгина 11 матчей.