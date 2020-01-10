{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Вратарь Юрий Лодыгин покинул турецкий "Газиантеп"

Россиянин и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию

ТАСС, 10 января. Российский голкипер Юрий Лодыгин покинул турецкий футбольный клуб "Газиантеп". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что 29-летний россиянин и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

"Нам бы хотелось поблагодарить Юрия Лодыгина за вклад в успехи нашего клуба. Желаем ему удачи в последующих этапах карьеры", - говорится в сообщении.

Лодыгин, имеющий также греческое гражданство, перешел в турецкую команду 2 августа 2019 года и провел в составе пять матчей, в которых пропустил десять голов.

Лодыгин с июля 2013 года по январь 2019 года выступал за петербургский "Зенит", в его составе он стал двукратным чемпионом России (2014/15, 2018/19), обладателем Кубка России (2015/16) и дважды - Суперкубка России (2015/16, 2016/17). Также он выступал за греческие "Ксанти", "Эордаикос" и "Олимпиакос". В составе национальной сборной России на счету Лодыгина 11 матчей.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболист ЦСКА Нисимура на правах аренды перешел в "Портимоненсе"
Также армейский клуб покинул Лукас Сантос, вернувшийся в "Васко да Гама" в связи с истечением срока аренды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС