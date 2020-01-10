МОК отметил слабый ход реформ в Международной ассоциации бокса

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) отметил, что Международная ассоциация бокса (AIBA) до сих пор не предоставила своего видения дальнейших реформ организации в соответствии с выдвинутыми требованиями. Об этом на 135-й сессии МОК заявил член исполкома организации Ненад Лалович, который руководит группой, отслеживающей процесс реформирования AIBA.

МОК полгода назад лишил AIBA признания, однако сохранил боксерский турнир в программе Игр 2020 года в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

"Мы все еще ждем информации, на каких руководящих принципах может быть основан новый устав организации и, в частности, как новая команда руководителей намерена поддерживать новую структуру управления", - сказал Лалович.

"Что касается финансового положения AIBA, то мы были проинформированы о готовности AIBA проводить новые соревнования, чтобы она могла получать доход. Но если говорить о задолженности организации, то мы не знаем, есть ли какие-либо возможности для преодоления этой ситуации и существует ли у AIBA какой-либо финансовый план", - добавил он.

AIBA собиралась пересмотреть свой устав в декабре, однако внеочередное заседание исполкома в прошлом месяце не состоялось по причине отсутствия кворума. Оно должно состояться 20 марта.