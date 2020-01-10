Панфилова и Рылов лидируют после короткой программы в соревнованиях пар на юношеских ОИ

ТАСС, 10 января. Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов занимают первое место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии. Соревнования проходят в Лозанне.

Российская пара получила за свой прокат 71,74 балла, второе место заняли другие россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, в активе которых 60,45 балла. Третью строчку заняли представители Грузии Алина Бутаева и Лука Берулава (59,14).

Произвольную программу спортивные пары покажут 12 января.

Юношеские Игры в Швейцарии завершатся 22 января.