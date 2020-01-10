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ATP

Сборная Испании сыграет с командой Австралии в полуфинале ATP Сup

В четвертьфинальном матче испанцы оказались сильнее бельгийцев

ТАСС, 10 января. Испанцы Пабло Карреньо-Буста и Рафаэль Надаль победили бельгийцев Санжера Жилле и Йорана Флигена со счетом 6:7 (7:9), 7:5, 10:7 в решающей встрече четвертьфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессиналов (ATP Cup).

В первом матче противостояния Роберто Баутиста-Агут победил Киммера Коппеянса (6:1, 6:4), во второй встрече Давид Гоффен обыграл Надаля (6:4, 7:6).

В другом полуфинале встретятся сборные России и Сербии, обе полуфинальные встречи пройдут в субботу.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной.

Турнир завершится 12 января.

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