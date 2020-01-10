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Кубок мира по биатлону

Стрельцов занял третье место в короткой индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка IBU

Победу одержал норвежец Эндре Стрёмсхейм

ТАСС, 10 января. Российский биатлонист Кирилл Стрельцов стал третьем в короткой индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка IBU в Словении.

23-летний россиянин уступил чисто отстрелявшему победителю гонки норвежцу Эндре Стрёмсхейму 1 минуту и 19,5 секунды, допустив один промах. Второе место занял немец Роман Рес (+57,3; 0). Алексей Слепов пришел к финишу 20-м (+3.10,4; 4), Вадим Филимонов - 29-м (+3.40,8; 2), Василий Томшин - 30-м (+3.42,4; 3), Семен Сучилов - 33-м (+3.59,1; 4), Ильназ Мухамедзянов - 60-м (+7.11,2; 8).

Этап Кубка IBU в Словении продолжится 12 января мужским и женским спринтами.

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