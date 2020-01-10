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Молодежный чемпионат мира по хоккею

ЦСКА перед матчем КХЛ с "Куньлунем" проведет чествование призеров молодежного ЧМ

Встреча пройдет в пятницу, начало - 19:30 мск

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чествование игроков ЦСКА, ставших серебряными призерами молодежного чемпионата мира нынешнего года, пройдет перед матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА - "Куньлунь". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейцев.

Встреча пройдет в пятницу, начало - 19:30 мск.

Сборная России заняла второе место на мировом первенстве в Чехии, уступив в финале канадцам со счетом 3:4. В составе россиян выступали трое хоккеистов из ЦСКА - вошедший в символическую сборную турнира защитник Александр Романов, который в семи играх набрал по системе "гол+пас" шесть очков, нападающие Максим Соркин (семь матчей, один гол) и Никита Ртищев (шесть матчей, два очка). Их чествование пройдет перед игрой с "Куньлунем".

Ртищев и Соркин примут участие в игре против китайского клуба. Романов сыграть не сможет из-за полученного на чемпионате мира повреждения и в одном из перерывов в игре проведет автограф-сессию для болельщиков. Перед игрой на видеокубе покажут лучшие моменты игр чемпионата мира с участием игроков ЦСКА.

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