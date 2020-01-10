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ATP

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Дохе

В полуфинальном матче он обыграл серба Миомира Кецмановича
Андрей Рублев EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС, 10 января. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе. Призовой фонд турнира составляет $1,47 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 22-летнего российского теннисиста, посеянного на турнире под вторым номером. Рублев занимает в рейтинге ATP 23-е место, Кецманович - 62-е. В финале россиянин встретится с победителем матча между швейцарцем Станисласом Вавринкой и французом Корентеном Муте, который пройдет позднее в пятницу. Финальная встреча пройдет в субботу.

Рублев является победителем двух турниров ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

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