Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Дохе

ТАСС, 10 января. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе. Призовой фонд турнира составляет $1,47 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 22-летнего российского теннисиста, посеянного на турнире под вторым номером. Рублев занимает в рейтинге ATP 23-е место, Кецманович - 62-е. В финале россиянин встретится с победителем матча между швейцарцем Станисласом Вавринкой и французом Корентеном Муте, который пройдет позднее в пятницу. Финальная встреча пройдет в субботу.

Рублев является победителем двух турниров ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.