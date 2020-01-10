Тренер: победы Никитиной и Третьякова говорят о том, что подготовка к ЧМ идет по плану

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Победы скелетонистов Александра Третьякова и Елены Никитиной на этапе Кубка мира во французской Ла-Плани свидетельствуют о том, что подготовка к чемпионату мира у сборной России проходит в полном соответствии с заранее выработанным планом. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

После пятничных побед Никитина переместилась на третью строчку в общем зачете Кубка мира, Третьяков - на вторую.

"Результаты, показанные сегодня Никитиной и Третьяковым, свидетельствуют о том, что команда спокойно и планомерно готовится к чемпионату мира, который является главным стартом года, - сказал Чабан. - Я уже говорил после предыдущего этапа в Винтерберге, что мы что-то тестируем, чтобы подойти к чемпионату мира в наилучшем состоянии и добиться там максимального результата".

Серебряный призер ЧМ-2019 Никита Трегубов на этапе Кубка мира в Ла-Плани показал 11-й результат и занимает сейчас 11-ю строчку в общем зачете.

"Да, Никита Трегубов сейчас не показывает тех результатов, на которые способен. Но он остается одним из лидеров сборной России, с которым на чемпионате мира мы связываем большие надежды. Сейчас нужно сделать определенные корректировки и работать дальше. В спорте такое бывает, когда не все получается", - сказал главный тренер.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в немецком Альтенберге с 21 февраля по 1 марта.