Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде для участников и болельщиков ЧМ по хоккею-2021

МИНСК, 10 января. /ТАСС/. Участники и организаторы чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске, а также иностранные туристы смогут прибыть в Белоруссию в безвизовом порядке. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили в пятницу в пресс-службе главы государства.

"Указом устанавливается безвизовый режим для участников, организаторов соревнований и иностранных туристов, бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных лиц и освобождение от платы за проезд по платным автомобильным дорогам", - отметили в президентской пресс-службе.

Также документом урегулированы вопросы медицинского обслуживания участников и гостей соревнований, использования государственного имущества, размещения социальной рекламы. Кроме того, указ предусматривает предоставление дирекции чемпионата мира беспроцентной возвратной бюджетной ссуды, а также ряд мер, позволяющих обеспечить высокий уровень проведения мероприятия и снизить затраты на его проведение.

Как заявили в пресс-службе президента, указ разработан с учетом опыта проведения II Европейских игр и матча Европа - США по легкой атлетике, в нем предусматривается "комплексное решение вопросов подготовки чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Беларуси и Латвии".

ЧМ по хоккею пройдет в мае 2021 года в Риге и Минске.