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КХЛ

Московское "Динамо" во второй раз в сезоне победило "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3

ТАСС, 10 января. Московское "Динамо" обыграло уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе в присутствии 6010 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (4-я минута), Андре Петерссон (30, 44) и Дмитрий Яшкин (49). У проигравших отличились Сакари Маннинен (40, 57) и Тему Хартикайнен (60). Шипачев забросил 14-ю шайбу в текущем сезоне, всего в активе лучшего бомбардира КХЛ теперь 53 (14 шайб + 39 передач) очка в 48 матчах.

"Динамо" во второй раз в сезоне победило "Салават Юлаев", предыдущая встреча прошла 31 октября в Москве и завершилась со счетом 4:1. Всего команды провели между собой 63 матча, "Динамо" одержало 29 побед (три в овертайме, одна - по буллитам), "Салават" выиграл в 25 встречах (три в овертайме), еще восемь игр завершились ничейным результатом.

"Динамо" поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 48 матчах. "Салават Юлаев" идет седьмым на Востоке, имея в активе 50 очков после 45 встреч.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова в гостях встретятся с петербургским СКА, уфимская команда на домашней площадке примет "Динамо" из Риги. Обе встречи пройдут 12 января.

В другом матче игрового дня новосибирская "Сибирь" дома обыграла ярославский "Локомотив" (2:1).

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