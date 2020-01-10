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Голкипер московского "Динамо" Бочаров заменит Самонова на Матче звезд КХЛ

Вратарь СКА ранее получил повреждение

ТАСС, 10 января. Голкипер московского "Динамо" Иван Бочаров примет участие в ФОНБЕТ Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вместо вратаря петербургского СКА Александра Самонова. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Самонов получил травму. Голкипер был включен в состав дивизиона Боброва выбором СМИ, второе место в голосовании занял Бочаров.

В текущем сезоне Бочаров провел 40 матчей, одержав 23 победы, в активе голкипера московского "Динамо" пять сухих встреч.

Матч звезд КХЛ пройдет в Москве на "ВТБ-Арене". Неделя звезд включает в себя матч на Кубок вызова (12 января), Матч звезд Женской хоккейной лиги (12 января), мастер-шоу (18 января) и Матч звезд КХЛ (19 января).

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