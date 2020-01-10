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Ралли Дакар

Каргинов назвал интересным шестой участок ралли-марафона "Дакар"

Его экипаж стал лучшим на этом этапе

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский пилот команды "Камаз-мастер" Андрей Каргинов считает, что трасса шестого этапа ралли-марафона "Дакар" получилась интересной и скоростной. Комментарий гонщика ТАСС предоставила пресс-служба команды.

Шестой этап прошел в пятницу. Первым финишировал Каргинов, вторым - его партнер по команде россиянин Антон Шибалов, третьим - белорус Сергей Вязович на "МАЗе".

"Интересный песчаный спецучасток практически без камней, очень скоростные и быстрые дороги. Начались небольшие дюнки, чтобы вкатиться, вспомнить их и почувствовать машину - это самое то. Машина не подводит, все отлично, навигация сложная, но все в порядке, всем экипажем работаем над штурманством. Догнали Шибалова, он нас пропустил, и так вдвоем доехали до финиша".

Ралли-марафон финиширует 17 января.

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