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Бокс

СМИ: Джошуа заключит контракт на бой с Пулевым до 31 января

Британец владеет титулами в супертяжелом весе по трем престижным версиям

ТАСС, 10 января. Британский боксер Энтони Джошуа, вернувший себе титулы чемпиона мира по трем престижным версиям, объявит о договоренности о проведении поединка с болгарином Кубратом Пулевым до 31 января. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

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Информацию о скором заключении контракта подтвердил источник в Международной боксерской федерации (IBF), отметив при этом, что оба боксера запросили время на обсуждения предстоящего поединка. Отмечается, что из-за возможного поединка с Пулевым Джошуа потеряет титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO), поскольку не сможет провести бой с обязательным претендентом на пояс украинцем Александром Усиком.

30-летний Джошуа 8 декабря завоевал принадлежавшие американцу Энди Руису титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), WBO и IBF. Соперники провели второй поединок между собой - в первом в июне победу одержал Руис техническим нокаутом в седьмом раунде. Джошуа воспользовался пунктом о реванше в контракте.

В активе Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. 38-летний Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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Бокс
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