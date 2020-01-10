СМИ: Джошуа заключит контракт на бой с Пулевым до 31 января

ТАСС, 10 января. Британский боксер Энтони Джошуа, вернувший себе титулы чемпиона мира по трем престижным версиям, объявит о договоренности о проведении поединка с болгарином Кубратом Пулевым до 31 января. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Информацию о скором заключении контракта подтвердил источник в Международной боксерской федерации (IBF), отметив при этом, что оба боксера запросили время на обсуждения предстоящего поединка. Отмечается, что из-за возможного поединка с Пулевым Джошуа потеряет титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO), поскольку не сможет провести бой с обязательным претендентом на пояс украинцем Александром Усиком.

30-летний Джошуа 8 декабря завоевал принадлежавшие американцу Энди Руису титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), WBO и IBF. Соперники провели второй поединок между собой - в первом в июне победу одержал Руис техническим нокаутом в седьмом раунде. Джошуа воспользовался пунктом о реванше в контракте.

В активе Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. 38-летний Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.