{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Дудаков: падение фигуриста Самсонова в короткой программе на юношеских ОИ некритично

Россиянин занимает второе место перед произвольной программой

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Падение российского фигуриста Даниила Самсонова во время короткой программы в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии не является критичной ошибкой. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал Сергей Дудаков, главный тренер по прыжкам группы Этери Тутберидзе.

Самсонов занимает второе место после короткой программы, набрав 76,62 балла. Лидирует другой российский фигурист Андрей Мозалев (79,72), третьим идет японец Юма Кагияма (72,76).

"Обидно, что сорвал тройной аксель. Но в целом падение нельзя назвать критичным, так что все в порядке", - сказал Дудаков.

Произвольную программу юноши покажут 12 января. Юношеские Игры в Швейцарии завершатся 22 января.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
МОК хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 российских олимпийцев, оправданных CAS
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах также отметил, что перед этим нужно получить дополнительную информацию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС