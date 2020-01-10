Дудаков: падение фигуриста Самсонова в короткой программе на юношеских ОИ некритично

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Падение российского фигуриста Даниила Самсонова во время короткой программы в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии не является критичной ошибкой. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал Сергей Дудаков, главный тренер по прыжкам группы Этери Тутберидзе.

Самсонов занимает второе место после короткой программы, набрав 76,62 балла. Лидирует другой российский фигурист Андрей Мозалев (79,72), третьим идет японец Юма Кагияма (72,76).

"Обидно, что сорвал тройной аксель. Но в целом падение нельзя назвать критичным, так что все в порядке", - сказал Дудаков.

Произвольную программу юноши покажут 12 января. Юношеские Игры в Швейцарии завершатся 22 января.