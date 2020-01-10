"Химки" проиграли "Зениту" и потерпели третье поражение подряд в баскетбольной Евролиге

МЫТИЩИ /Московская область/, 10 января. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" со счетом 81:83 проиграл петербургскому "Зениту" в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на "Арене-Мытищи" в присутствии 4349 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 30 очков. В составе "Зенита" больше всего очков набрал американский форвард Уилл Томас (20).

"Химки" потерпели третье поражение подряд и занимают 11-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав восемь побед при десяти поражениях. "Зенит" с пятью победами в 18 матчах идет на последней, 18-й строчке.

В следующем туре "Химки" 14 января на домашнем паркете примут испанскую "Валенсию", а "Зенит" днем позднее дома встретится с испанской "Басконией".