Рублев встретится с Муте в финале теннисного турнира в Дохе

ТАСС, 10 января. Француз Корентен Муте одержал победу над швейцарцем Станисласом Вавринкой в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе. Призовой фонд турнира составляет $1,47 млн.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:3 в пользу 20-летнего француза. Муте занимает 81-е место в рейтинге ATP, Вавринка - 15-е. В финале француз встретится с россиянином Андреем Рублевым, который ранее в пятницу обыграл в полуфинале серба Миомира Кецмановича (6:3, 6:1).

Финальная встреча пройдет в субботу.

Рублев является победителем двух турниров ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году. На счету Муте ни одной победы на турнирах ассоциации.