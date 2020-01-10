Кущенко: команды Единой лиги ВТБ "Химки" и "Зенит" выдали матч-триллер в Евролиге

МЫТИЩИ /Московская область/, 10 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Химки" и "Зенит", выступающие в Единой лиге ВТБ, выдали матч-триллер в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В пятницу "Химки" дома со счетом 81:83 проиграли петербургскому "Зениту" в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

"Команды Единой лиги ВТБ показали настоящий триллер в Евролиге, - сказал Кущенко. - У "Зенита" не было Айона, но Плаза сумел перестроить команду. "Химки" же оказались не готовы к игре, после матча с ЦСКА не хватало эмоций".

"Химки" потерпели третье поражение подряд и занимают 11-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав восемь побед при десяти поражениях. "В конце матча у "Химок" была надежда на камбэк, но Куртинайтис не смог найти в составе игрока, способного решить проблему", - добавил Кущенко.

"Зенит" с пятью победами в 18 матчах идет на последней, 18-й строчке турнирной таблицы Евролиги.