Конькобежец Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 м на чемпионате Европы

ТАСС, 10 января. Россиянин Денис Юсков занял второе место на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту. Соревнования проходят в голландском Херенвене.

Победу одержал голландец Томас Крол, показавший результат 1 минуту 43,67 секунды. Юсков отстал от победителя на 1,13 секунды. Бронза досталась голландцу Патрику Русту (+1,15). Россиянин Сергей Трофимов показал 11-й результат (+3,89).

Серебро Юскова стало третьей медалью для российских конькобежцев на турнире. Ранее в пятницу Евгения Лаленкова завоевала серебро на дистанции 1500 м, а бронзовая награда на этой же дистанции досталась Екатерине Шиховой

Юсков является трехкратным чемпионом мира на отдельным дистанциях (1500 м), также на счету 30-летнего конькобежца две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств. На чемпионатах Европы он дважды становился победителем (1500 м и командный спринт) и один раз завоевал серебро на дистанции 1000 м.

Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.