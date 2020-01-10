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Зимние олимпийские виды спорта

Российские конькобежки завоевали золото в командном спринте на ЧЕ в Херенвене

Результат россиянок составил 1 минуту и 26,17 секунды
Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 10 января. Женская сборная России в составе Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой и Дарьи Качановой завоевала золотые медали в командном спринте на чемпионате Европы по конькобежному спорту. Соревнования проходят в голландском Херенвене.

Российская команда преодолела дистанцию за 1 минуту и 26,17 секунды. Второе место заняла сборная Нидерландов (отставание 0,44 секунды), бронзовые медали достались польским спортсменкам (+2,07).

Ранее на турнире на дистанции 1500 м Евгения Лаленкова завоевала серебряную медаль, третье место заняла Екатерина Шихова. У мужчин на той же дистанции серебряная награда досталась Денису Юскову.

Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.

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Зимние олимпийские виды спорта
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