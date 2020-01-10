Французские волейболисты вышли в финальный турнир Олимпийских игр 2020 года

ТАСС, 11 января. Волейболисты сборной Франции победили команду Германии в финальном матче квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования проходили в Германии.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:20, 25:23) в пользу французских волейболистов.

В квалификационных соревнованиях за право участвовать в финальном турнире Олимпиады в Токио принимали участие восемь сборных, разделенных в групповой стадии на два квартета. Команды, занявшие первые два места в группах, продолжили борьбу в плей-офф.

Сборная Франции в пятый раз примет участие в Олимпийских играх, лучшим результатом французов является восьмое место на Играх в 1998 году. Также волейболисты из Франции один раз побеждали на чемпионате Европы (2015). Команда Германии четырежды участвовала в Играх, лучшим результатом немцев являются серебряные награды 1972 года, в активе немецкой команды также серебряные медали чемпионата Европы (2017).

Сборная России завоевала право на участие в Играх 2020 года по итогам квалификационного турнира, который прошел в августе. В активе российской команды четыре золотые, три серебряные и три бронзовые награды соревнований.

Всего в Играх примут участие 12 команд. Олимпийский турнир по волейболу пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.