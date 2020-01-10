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Летние олимпийские виды спорта

Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в первом туре чемпионата Европы по гандболу

В другом матче сборная Словении обыграла команду Польши

ТАСС, 11 января. Мужская сборная Швеции по гандболу переиграла команду Швейцарии со счетом 34:21 в первом туре предварительного группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в шведском Гётеборге.

Ранее в другом матче квартета сборная Словении обыграла команду Польши (26:23). В группе D, матчи которой проходят в норвежском Тронхейме, норвежцы обыграли сборную Боснии и Герцеговины (32:26), а португальцы оказались сильнее французов (28:25). В группе В команда Австрии выиграла у чехов (32:29), а сборная Северной Македонии сумела одержать победу над командой Украины (26:25), матчи этого квартета проходят в Вене.

Во втором туре шведы сыграют со словенцами, а швейцарцы с поляками, оба матча пройдут в воскресенье, в этот же день норвежцы сыграют с французами, португальцы - с боснийцами, чехи - с украинцами, а австрийцы со сборной Северной Македонии.

Сборная России проведет первый матч предварительного группового раунда против команды Венгрии в субботу, начало - 18:00 мск. Россияне выступают в группе Е вместе с командами Дании и Исландии. Игры квартета пройдут в шведском городе Мальмё.

На предварительном этапе выступают 24 команды, разделенные на шесть групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета пробьются в основной групповой раунд, где 12 команд сформируют две группы. По две сильнейшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал.

Победитель чемпионата Европы получит лицензию на Игры 2020 года. Команды, занявшие второе и третье места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля во Франции, Германии и Норвегии. Чемпионат Европы завершится 26 января.

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Летние олимпийские виды спорта
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