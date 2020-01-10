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Еврокубки

ЦСКА в гостях победил "Баварию" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 84:77

ТАСС, 11 января. Российский ЦСКА в матче 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги переиграл немецкую "Баварию" (Мюнхен) со счетом 84:77. Матч прошел Мюнхене в присутствии 6528 зрителей.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал разыгрывающий Майк Джеймс, набравший 27 очков. У хозяев площадки больше всего очков набрал центровой Грег Монро, оформивший дабл-дабл (20 очков + 10 подборов).

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 12 побед при шести поражениях. "Бавария" идет 15-й с шестью победами в 18 матчах.

В следующем туре ЦСКА 14 января на домашней площадке примет испанский "Реал" (Мадрид), "Бавария" днем позднее в гостях встретится с греческим "Панатинаикосом".

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