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НХЛ

Клуб НХЛ "Аризона" отправила российского голкипера Просветова в АХЛ

Хоккеист в текущем сезоне не провел ни одной игры в регулярном чемпионате
Иван Просветов AP Photo/Ross D. Franklin
Описание
Иван Просветов
© AP Photo/Ross D. Franklin

ТАСС, 11 января. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" отправила российского голкипера Ивана Просветова в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Тусон Роудраннерс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Тусон Роудраннерс" является фарм-клубом "Аризоны". 20-летний Просветов был вызван в главную команду 5 января, однако в матчах против "Флориды" и "Тампы" на лед не выходил. Ранее "Аризона" потеряла из-за травм двух голкиперов - Антти Раанту и Дарси Кемпера. Однако первый восстановился после повреждения и вернется в состав на игру против "Каролины", которая состоится в ночь на субботу.

Просветов летом 2019 года подписал трехлетний контракт с "Аризоной". Предыдущий сезон он провел за клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) "Сагино", в регулярном чемпионате сыграл 53 встречи (четыре матча "на ноль") с коэффициентом надежности 2,94 и 91% отраженных бросков. В плей-офф голкипер провел 12 матчей с коэффициентом надежности 2,38 и 93% отраженных бросков. Россиянин попал в третью символическую сборную OHL сезона-2018/19.

Просветов был задрафтован "Аризоной" в четвертом раунде под общим 114-м номером в 2018 году. В текущем сезоне он отыграл за "Тусон" 15 матчей, одержав 11 побед. Голкипер в среднем отражает 93% бросков.

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