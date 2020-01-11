Сборная Сербии вышла вперед в полуфинальном матче ATP Cup против команды России

ТАСС, 11 января. Россиянин Карен Хачанов уступил сербу Душану Лайовичу в первой встрече полуфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Соревнования проходят в Австралии.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:1) в пользу 29-летнего серба. Хачанов занимает 17-е место в рейтинге ATP, Лайович - 34-е.

Сборная Сербии повела в серии до двух побед со счетом 1-0. Во второй встрече, которая пройдет позднее в субботу, сыграют Даниил Медведев и Новак Джокович. Капитаном российской команды является бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

На состоявшемся в ноябре 2019 года Кубке Дэвиса российские теннисисты победили сербов в четвертьфинале турнира со счетом 2-1. Первую встречу Андрей Рублев тогда выиграл у Филипа Крайиновича, Карен Хачанов уступил во втором матче Джоковичу. В паре Хачанов и Рублев взяли верх над Виктором Троицки и Джоковичем.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной.

Турнир завершится 12 января.