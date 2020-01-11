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НХЛ

"Каролина" обыграла "Аризону" в матче НХЛ. Свечников отдал результативную передачу

Встреча завершилась со счетом 3:0
Андрей Свечников AP Photo/Gerry Broome
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Gerry Broome

ТАСС, 11 января. "Каролина" одержала сухую победу над "Аризоной" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

Шайбы в составе победителей забросили Уоррен Фогель (15-я минута), Лукас Уоллмарк (39) и Мартин Нечас (40). Ассистентом в эпизоде с голом Фогеля выступил российский нападающий Андрей Свечников.

Всего на счету форварда теперь 42 (18 шайб + 24 передачи) очка в 44 матчах текущего сезона. В турнирной таблице Восточной конференции "Каролина" занимает шестое место, набрав после 44 матчей 54 очка. "Аризона" идет пятой на Западе, имея в активе 54 очка в 47 встречах.

В следующем матче "Каролина" дома примет "Лос-Анджелес" 12 января. "Аризона" днем позже на своей площадке сыграет против "Питтсбурга".

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