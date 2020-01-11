Дабл-дабл Джеймса принес "Лейкерс" победу над "Далласом" в матче НБА

ТАСС, 11 января. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Далласом" со счетом 129:114 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл - 35 очков и 16 подборов, также в его активе 7 результативных передач и 1 перехват. Его партнер по команде форвард Кайл Кузма набрал 26 очков. В составе "Далласа" два баскетболиста отметились дабл-даблом, защитник Лука Дончич набрал 25 очков и сделал 10 подборов, в активе центрового Бобана Марьяновича - 14 очков и 10 подборов.

В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" продолжают лидировать, одержав 31 победу и потерпев 7 поражений, команда выиграла семь матчей подряд. "Даллас" с 23 победами в 38 матчах идет шестым.

В следующем матче "Лейкерс" 12 января в гостях сыграют с "Оклахомой", "Даллас" в тот же день примет "Филадельфию".

Результаты других матчей игрового дня: