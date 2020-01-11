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КХЛ

КХЛ: заявки на трансляцию Недели звезд хоккея поступили от 25 стран мира

Она пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве с 11 по 19 января

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Телевещатели из 25 стран мира подали заявки на приобретение прав на трансляцию ФОНБЕТ Недели звезд хоккея. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Неделя звезд хоккея пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве с 11 по 19 января.

"Заявки на трансляцию подали телевещатели из 25 стран мира", - сказал Доброхвалов.

11 января состоится матч Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), 12 января пройдет Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). 18 января состоится мастер-шоу звезд КХЛ, а днем позже пройдет сам Матч звезд КХЛ.

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