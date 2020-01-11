{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

КХЛ не опасается низкой посещаемости Недели звезд хоккея в Москве

Она пройдет пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве с 11 по 19 января

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не опасается низкой посещаемости мероприятий в рамках ФОНБЕТ Недели звезд хоккея в Москве. Об этом на пресс-конференции рассказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Неделя звезд хоккея пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве с 11 по 19 января. Позднее в субботу состоится матч Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), 12 января пройдет Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). 18 января состоится мастер-шоу звезд КХЛ, а днем позже пройдет сам Матч звезд КХЛ.

"У нас нет никаких сомнений, на сегодняшний и завтрашний матчи хорошая статистика по покупке билетов, - сказал Доброхвалов. - Мы запустили социальную программу, пригласили также ребят из детско-юношеских школ Москвы. Поэтому с этим у нас опасений нет".

Также Доброхвалов сообщил о том, что на проведение Недели звезд хоккея подавали заявки Санкт-Петербург и Хельсинки. "У нас создана специальная комиссия, которая по более чем 32 параметрам выбирает города проведения Матча звезд. Одним из ключевых факторов стала поддержка администрации города и Минспорта, которую нам здесь оказывают. Плюс абсолютно новейшая арена", - пояснил Доброхвалов.

"Мы с нетерпением ждем строительство новых арен в Новосибирске, Омске и других городах, надеюсь, что будем проводить Матч звезд на современных аренах в других городах", - добавил он.

Москва принимает Матч звезд КХЛ в третий раз.

Реклама на ТАСС
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Пацев: Бах пытается сохранить лицо, заявляя о пересмотре дел 28 российских олимпийцев
По словам спортивного юриста, ни кодекс WADA, ни процессуальный кодекс CAS не предусматривают пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС