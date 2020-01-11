КХЛ не опасается низкой посещаемости Недели звезд хоккея в Москве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не опасается низкой посещаемости мероприятий в рамках ФОНБЕТ Недели звезд хоккея в Москве. Об этом на пресс-конференции рассказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Неделя звезд хоккея пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве с 11 по 19 января. Позднее в субботу состоится матч Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), 12 января пройдет Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). 18 января состоится мастер-шоу звезд КХЛ, а днем позже пройдет сам Матч звезд КХЛ.

"У нас нет никаких сомнений, на сегодняшний и завтрашний матчи хорошая статистика по покупке билетов, - сказал Доброхвалов. - Мы запустили социальную программу, пригласили также ребят из детско-юношеских школ Москвы. Поэтому с этим у нас опасений нет".

Также Доброхвалов сообщил о том, что на проведение Недели звезд хоккея подавали заявки Санкт-Петербург и Хельсинки. "У нас создана специальная комиссия, которая по более чем 32 параметрам выбирает города проведения Матча звезд. Одним из ключевых факторов стала поддержка администрации города и Минспорта, которую нам здесь оказывают. Плюс абсолютно новейшая арена", - пояснил Доброхвалов.

"Мы с нетерпением ждем строительство новых арен в Новосибирске, Омске и других городах, надеюсь, что будем проводить Матч звезд на современных аренах в других городах", - добавил он.

Москва принимает Матч звезд КХЛ в третий раз.