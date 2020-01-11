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КХЛ

Морозов: Молодежная хоккейная лига не хочет делать из Кубка вызова шоу

В матче за Кубок вызова МХЛ встречаются сборные Востока и Запада, составленные из лучших игроков команд соответствующих конференций

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Молодежная хоккейная лига (МХЛ) не хочет проводить матчи за Кубок вызова в формате шоу. Об этом на пресс-конференции рассказал вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея, управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

В матче за Кубок вызова МХЛ ежегодно встречаются сборные Востока и Запада, составленные из лучших игроков команд соответствующих конференций.

"Мы изначально выбрали такую концепцию, что матч будет играться за кубок и для ребят будет престижно победить, - сказал Морозов. - Мы не хотим делать из этого шоу. Ребятам надо расти и проявлять себя - это еще один повод зарекомендовать себя".

Четыре лучших игрока Кубка вызова получат право на участие в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ, который состоится 19 января. "Это стимул для ребят. Таким образом, мы показываем публике новых звезд", - подчеркнул Морозов.

Матч за Кубок вызова МХЛ в 11-й раз пройдет в субботу на "ВТБ-Арене" в Москве, встреча начнется в 14:00 мск.

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