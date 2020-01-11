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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Биатлонистка Мохова принесла сборной России первое золото юношеских Олимпийских игр

Россиянка победила в индивидуальной гонке
Описание
© Chloe Knott for OIS via AP

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Алена Мохова заняла первое место в индивидуальной гонке на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.

Спортсменка на дистанции 10 км показала результат 32 минуты 26,7 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха. Второе место заняла француженка Жанна Ришар (отставание 1 минута 3,8 секунды; 2 промаха), третьей стала белорусская спортсменка Юлия Ковалевская (+1.32,8; 3). Россиянка Арина Солдатова заняла 16-е место (+3.29,0; 3), Кристина Павлушина - 31-е (+5.17,1: 6), Анастасия Зенова - 38-е (+5.46,3; 8).

Для российских спортсменов эта медаль стала первой на юношеской Олимпиаде. Соревнования завершатся 22 января.

Таблица медалей зимних юношеских Олимпийских игр - 2020
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швейцария3216
2Франция1214
3Швеция1012
4Норвегия1001
4Россия1001

 

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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