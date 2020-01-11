Саночники Денисьев и Антонов стали третьими в соревнованиях двоек на этапе КМ в Германии

ТАСС, 11 января. Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли третье место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Алтенберге.

По сумме двух попыток россияне показали время 1 минута 24,060 секунды, уступив победителям 0,281 секунды. Первое место заняли австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер (1.23,779), вторыми стали немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен (+0,228).

Российский экипаж в составе Всеволода Кашкина и Константина Коршунова показал четвертый результат (+0,371).

Этап Кубка мира завершится 12 января.