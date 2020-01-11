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Матч за женскую шахматную корону

Горячкина обыграла Цзюй Вэньцзюнь в пятой партии матча за шахматную корону

Счет стал равным - 2,5:2,5
Александра Горячкина Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Александра Горячкина
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 11 января. Россиянка Александра Горячкина обыграла белыми фигурами обладательницу мировой шахматной короны китаянку Цзюй Вэньцзюнь в пятой партии матча за звание чемпионки мира. Партия прошла в Шанхае.

Счет в матче стал равным - 2,5:2,5. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке. Шестая партия между Горячкиной и Вэньцзюнь пройдет в воскресенье.

Первая часть матча за шахматную корону в Шанхае завершится 12 января, вторая часть пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января. Спортсменки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.

Теги
РоссияКитайГорячкина, Александра ЮрьевнаМатч за женскую шахматную корону
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