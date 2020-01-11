Президент Татарстана Минниханов обсудил с тренером "Рубина" Слуцким подготовку футболистов

КАЗАНЬ, 11 января. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главным тренером казанского "Рубина" Леонидом Слуцким, стороны, в частности, обсудили подготовку молодых футболистов. Об этом в субботу ТАСС сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

В декабре 2019 года Слуцкий был назначен на пост главного тренера "Рубина". Соглашение со специалистом рассчитано на пять лет.

"Они поговорили о том, какая работа в республике ведется по развитию такого направления, как футбол. В частности, Рустам Нургалиевич [Минниханов] рассказал о четырех крытых футбольных манежах, которые будут строиться, проекты которых будут реализовываться в республике, отметил, что нам нужно готовить свои хорошие кадры для большого спорта, то есть своих футболистов. Для этого необходимо обеспечить возможность для молодых людей заниматься футболом непрерывно независимо от сезона, чтобы были крытые манежи, они могли заниматься, в том числе зимой", - сказала Галимова.

По словам Слуцкого, в субботу у него первый рабочий день в Татарстане. Также главный тренер "Рубина" рассказал, что подписан на страницу Минниханова в Instagram и начал знакомство с регионом через нее. Минниханов подарил Слуцкому кий с символикой WorldSkills.

"Слуцкий, в свою очередь, с переживанием сказал, что, к сожалению, не захватил с собой подарок, на что президент ответил ему, что самым большим подарком для татарстанцев, болельщиков футбола, будет, конечно, хороший результат "Рубина", - сказала руководитель пресс-службы президента республики.