Фигуристы Хавронина и Чиризано лидируют после ритм-танца на юношеских Олимпийских играх

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано занимают первое место после ритм-танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на зимних юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в Лозанне.

Российский дуэт получил за свой прокат 63,52 балла. Второе место занимают их соотечественники Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (62,64 балла), третьим идет канадский дуэт Натали Д'Алессандро и Брюс Уодделл (59,61).

Дуэты покажут произвольный танец 13 января.

Юношеские Игры в Швейцарии завершатся 22 января.