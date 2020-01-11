Биатлонист Домичек завоевал золото юношеских Олимпийских игр

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Олег Домичек выиграл индивидуальную гонку на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.

Домичек преодолел 12,5 км дистанции за 34 минуты 9,4 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха. Второе место занял австриец Лукас Хаслингер (отставание 13,6 секунды; 2 промаха). Третьим стал француз Матье Гарсия (+54,9; 3).

Российский биатлонист Павел Ляшок занял 28-е место (+4.03,6; 5), Роман Моренков - 39-е (+4.54,4; 8), Денис Иродов - 46-е (+5.28,0; 9).

Для российских спортсменов золотая медаль Домичека стала второй наградой высшей пробы на юношеской Олимпиаде. Ранее в субботу Алена Мохова выиграла женскую индивидуальную гонку. Соревнования завершатся 22 января.