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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Биатлонист Домичек завоевал золото юношеских Олимпийских игр

Эта награда стала второй на соревнованиях для российской команды

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Олег Домичек выиграл индивидуальную гонку на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.

Домичек преодолел 12,5 км дистанции за 34 минуты 9,4 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха. Второе место занял австриец Лукас Хаслингер (отставание 13,6 секунды; 2 промаха). Третьим стал француз Матье Гарсия (+54,9; 3).

Российский биатлонист Павел Ляшок занял 28-е место (+4.03,6; 5), Роман Моренков - 39-е (+4.54,4; 8), Денис Иродов - 46-е (+5.28,0; 9).

Для российских спортсменов золотая медаль Домичека стала второй наградой высшей пробы на юношеской Олимпиаде. Ранее в субботу Алена Мохова выиграла женскую индивидуальную гонку. Соревнования завершатся 22 января.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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