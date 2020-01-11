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Зимние олимпийские виды спорта

Конькобежка Воронина завоевала серебро чемпионата Европы на дистанции 5000 м

Победу одержала голландка Эсме Виссер
Наталья Воронина EPA-EFE/Grzegorz Michalowski
Описание
Наталья Воронина
© EPA-EFE/Grzegorz Michalowski

ТАСС, 11 января. Россиянка Наталья Воронина заняла второе место на дистанции 5000 м на чемпионате Европы на отдельных дистанциях. Соревнования проходят в голландском Херенвене.

Победу одержала голландка Эсме Виссер, показавшая результат 3 минуты 59,15 секунды. Воронина отстала от победительницы на 2,5 секунды. Бронза досталась итальянке Франческе Лоллобриджиде, показавшей одинаковое время с россиянкой. Еще одна конькобежка из России

Евгения Лаленкова показала восьмое время (+5,32), Елена Сохрякова - 13-е (+8,27).

Ворониной 25 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 5000 м. В ее активе шесть бронзовых наград чемпионатов мира на отдельных дистанциях, а также серебро и бронза первенства Европы.

В активе российской команды на чемпионате Европы теперь десять медалей - четыре золотые, три серебряные и три бронзовые.

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях в Херенвене завершится 12 января.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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