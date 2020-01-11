Драчев: стрельба подвела российских биатлонисток в эстафете на этапе КМ в Германии

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Женская сборная России не смогла показать хороший результат в эстафете на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, из-за низкого качества стрельбы.Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В составе женской сборной выступали Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Они заняли седьмое место. Победили в гонке норвежские биатлонистки.

"По девушкам ожидания были, конечно, гораздо больше, у каждой спортсменки были хорошие результаты, - сказал Драчев. - Даже с привлечением Поршневой на этот этап, которая заменяла Катю Юрлову, но в целом стрельба подвела наших девочек. Кроме Куклиной, со стрельбой не справился никто, очень большой проигрыш на стрельбище. Будем сейчас смотреть, в чем причина - может быть, волнение или не справились с ветром, он очень сильный, неприятный, но в ветер надо уметь стрелять".

Этап Кубка мира завершится 12 января двумя масс-стартами. Российской сборной пока не удалось завоевать на нем ни одной медали.