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Зимние олимпийские виды спорта

Сноубордистка Надыршина стала второй в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира

В финале она уступила немке Рамоне Хофмайстер

ТАСС, 11 января. Российская сноубордистка София Надыршина заняла второе место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле.

В финале Надыршина уступила немецкой спортсменке Рамоне Хофмайстер. Россиянка Милена Быкова в заезде за бронзовую награду опередила еще одну представительницу Германии Малани Хохрайтер.

Россиянки Наталья Соболева и Елизавета Салихова не смогли преодолеть стадию 1/8 финала - Соболева проиграла Надыршиной, а Сализова - Хофмайстер.

Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Бад-Гаштайне с 14 по 15 января.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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