Гол Ибрагимовича помог "Милану" победить Кальяри в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 11 января. Шведский нападающий Златан Ибрагимович забил первый гол за "Милан" после возвращения в итальянский клуб. "Милан" обыграл "Кальяри" в гостевом матче чемпионата Италии по футболу со счетом 2:0.

Первый гол в матче на 46-й минуте забил португальский форвард "Милана" Рафаэль Леау. Ибрагимович поразил ворота соперника на 64-й минуте. А на 82-й минуте гол после его удара был отменен из-за офсайда.

38-летний Ибрагимович подписал контракт с "Миланом" в декабре 2019 года. До этого он играл за американский "Лос-Анджелес Гэлакси", контракт с которым истек в декабре. В составе "Милана" игрок выступал с лета 2010 года по лето 2012 года, в сезоне-2010/11 он играл за итальянскую команду на правах аренды, летом 2011 года "Милан" выкупил его за €24 млн (по данным Transfermarkt). До возвращения в "Милан" Ибрагимович провел 85 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил 56 мячей и сделал 24 голевые передачи, вместе с "Миланом" игрок стал чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка Италии (2011).

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед" и стал победителем Лиги Европы. В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007-2016).

"Милан" занимает восьмое место в чемпионате Италии, набрав после 19 матчей 25 очков. В следующем туре 15 января "Милан" дома сыграет с клубом СПАЛ. "Кальяри" находится на шестом месте - 29 очков после 19 игр. В следующей игре национального чемпионата "Кальяри" в гостях встретится с миланским "Интером".